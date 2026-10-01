В Перми мужчина ранил ножом девушку в подъезде, он задержан

Мужчина напал с ножом на девушку в подъезде жилого дома в Перми. Пострадавшую госпитализировали, подозреваемого задержали, сообщили РИА «Новости» в краевом управлении МВД.

«В подъезде одного из домов по улице Солдатова неизвестный нанес несколько ножевых ранений женщине 1999 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемым оказался местный житель 1976 года рождения. По информации полиции, мужчина нигде не работает и ранее уже был судим.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При этом в местных пабликах появилась версия о предшествовавшем нападению конфликте. Жители утверждают, что мужчина якобы попросил девушку разрешить ему её потрогать, а после отказа напал на неё.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области бывший муж напал на свою жену у детского сада, нанеся ей не менее 15 ножевых ранений. 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Трагедия разыгралась на улице Пирогова. Утром она отвела своих детей, четырёх и шести лет, в детский сад и направлялась домой, когда встретила экс-супруга.