Ученица омского лицея № 64 ждёт операцию после нападения школьника из группировки «золотой молодёжи». По словам её матери, у девочки переломы в области плеча со смещением, травмы лица и сотрясение мозга. О состоянии пострадавшей женщина рассказала Mash, добавив, что ребёнок может остаться инвалидом.

Предварительно, конфликт начался после того, как школьница заступилась за мальчика, которого обижал другой ученик. По информации Mash, «золотой мальчик» напал на неё в коридоре лицея. Мать пострадавшей утверждает, что у подростка и прежде возникали конфликты с другими детьми, которые оставались без последствий из-за связей родителей.

Напомним, нападение произошло 31 октября. По предварительным данным следствия, 17-летний ученик нанёс одиннадцатикласснице удары, причинив тяжкий вред здоровью. Девушку госпитализировали, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Следователи проверят не только обстоятельства нападения, но и действия либо бездействие должностных лиц учебного заведения. Отдельно предстоит выяснить, нарушались ли права других учеников. Прокуратура Центрального округа Омска также организовала проверку и взяла расследование на контроль. Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения омской школьницы.