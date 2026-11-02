В Омске 17-летний школьник избил старшеклассницу, причинив ей тяжёлые травмы. По данным Следственного комитета России, после нападения девушке потребовалась медицинская помощь, а обстоятельствами случившегося заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Инцидент произошёл 31 октября 2026 года в одном из образовательных учреждений города. Подросток нанёс сверстнице множественные удары, в результате которых её здоровью был причинён тяжкий вред. По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Председатель Следкома поручил руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования. В нём должны быть отражены установленные обстоятельства противоправных действий.