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Опубликовано 6 октября, 11:17

На спортплощадке в Ленобласти 14-летний школьник жестоко избил 16-летнюю девочку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

16-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после избиения на спортивной площадке в посёлке Назия Ленинградской области. У пострадавшей диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины на голове. По факту ЧП проводится проверка. По данным регионального МВД, вечером 5 октября между девушкой и пятиклассником произошёл конфликт.

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Мальчик ударил девятиклассницу. Полицейские опросили его и отпустили, а информацию о случившемся передали следственным органам. Мать пострадавшей рассказала 78.ru, что дочь сначала находилась в реанимации, затем её перевели в травматологическое отделение больницы. Девушке наложили швы.

По словам женщины, нападавшему 14 лет, он учится в школе-интернате. Она утверждает, что подросток и прежде нападал на детей, отбирал вещи и публиковал записи избиений в интернете. Мать также пожаловалась на отсутствие реакции правоохранителей на обращения жителей.

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Ранее в Нижневартовске мужчина ночью избил женщину прямо на улице. По словам пострадавшей, на неё напал собственный муж, который требовал вернуть деньги.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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