На спортплощадке в Ленобласти 14-летний школьник жестоко избил 16-летнюю девочку

16-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после избиения на спортивной площадке в посёлке Назия Ленинградской области. У пострадавшей диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины на голове. По факту ЧП проводится проверка. По данным регионального МВД, вечером 5 октября между девушкой и пятиклассником произошёл конфликт.

Мальчик ударил девятиклассницу. Полицейские опросили его и отпустили, а информацию о случившемся передали следственным органам. Мать пострадавшей рассказала 78.ru, что дочь сначала находилась в реанимации, затем её перевели в травматологическое отделение больницы. Девушке наложили швы.

По словам женщины, нападавшему 14 лет, он учится в школе-интернате. Она утверждает, что подросток и прежде нападал на детей, отбирал вещи и публиковал записи избиений в интернете. Мать также пожаловалась на отсутствие реакции правоохранителей на обращения жителей.

Ранее в Нижневартовске мужчина ночью избил женщину прямо на улице. По словам пострадавшей, на неё напал собственный муж, который требовал вернуть деньги.