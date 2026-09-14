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Регион
Опубликовано 14 сентября, 18:37

Заставили «пояснить за шмот»: Подростки избили мальчика во дворе в Тюмени

СК возбудил дело после избиения подростка во дворе в Тюмени

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после сообщений о том, что группа подростков избила сверстника во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным интернет-изданий и пабликов, инцидент произошёл 13 сентября в районе улицы Обдорской. Подростки окружили мальчика, заставили его снять кофту, а затем набросились на него. Пострадавший получил рваную рану и ушибы. Кроме того, во время нападения ему повредили одежду.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас специалисты устанавливают участников конфликта, выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к нападению.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования и результатах проверки сведений из публикаций.

В пяти регионах России подростковая преступность выросла более чем вдвое
В пяти регионах России подростковая преступность выросла более чем вдвое

Ранее Life.ru сообщал об избиении подростка толпой сверстников в Рамешках. По предварительным данным, причиной нападения мог стать отказ мальчика дать обидчикам сигарету. СК начал проверку по статье о хулиганстве, а Александр Бастрыкин потребовал доклад о её результатах.

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Николь Вербер
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