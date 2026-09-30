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Опубликовано 30 сентября, 11:28

Житель Нижневартовска жестоко избил жену ногами на улице и попал на видео

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина ночью избил женщину прямо на улице. По словам пострадавшей, на неё напал собственный муж, который требовал вернуть деньги. Происшествие случилось на улице Интернациональной, 45. О нападении сообщили очевидцы в соцсетях.

Житель ХМАО жестоко избил жену. Видео © Telegram / ЧП Нижневартовск

На опубликованных кадрах женщина лежит на асфальте, а мужчина несколько раз бьёт её ногами. Пострадавшая кричит и зовёт на помощь. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили URA.ru, что полиция проводит проверку. Сотрудники устанавливают участников конфликта и выясняют обстоятельства нападения.

Ранее в Москве мужчина ранил супругу ножом во время семейной ссоры, после чего покончил с собой. Причиной конфликта стали подозрения в измене. Женщину доставили в больницу с резаными ранами рук.

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