Житель Нижневартовска жестоко избил жену ногами на улице и попал на видео

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина ночью избил женщину прямо на улице. По словам пострадавшей, на неё напал собственный муж, который требовал вернуть деньги. Происшествие случилось на улице Интернациональной, 45. О нападении сообщили очевидцы в соцсетях.

Житель ХМАО жестоко избил жену. Видео © Telegram / ЧП Нижневартовск

На опубликованных кадрах женщина лежит на асфальте, а мужчина несколько раз бьёт её ногами. Пострадавшая кричит и зовёт на помощь. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили URA.ru, что полиция проводит проверку. Сотрудники устанавливают участников конфликта и выясняют обстоятельства нападения.

Ранее в Москве мужчина ранил супругу ножом во время семейной ссоры, после чего покончил с собой. Причиной конфликта стали подозрения в измене. Женщину доставили в больницу с резаными ранами рук.