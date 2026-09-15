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Опубликовано 15 сентября, 10:01

В Нижневартовске пьяный рецидивист замахнулся и ударил школьницу в лифте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

В Нижневартовске нетрезвый мужчина напал на школьницу в лифте жилого дома на улице Ленина. Инцидент произошёл вечером, когда несовершеннолетняя возвращалась домой. Из-за сбоя в работе лифта девочке пришлось выйти на 13-м этаже и пересесть в другую кабину, где уже находился пьяный пассажир. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина замахнулся и ударил школьницу, сообщает URA.ru.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье о побоях. На время проведения следственных мероприятий с мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

Появились новые подробности падения лифта с людьми в Махачкале
Появились новые подробности падения лифта с людьми в Махачкале

А ранее Life.ru писал, что в Тюмени задержали мужчину, который изнасиловал девочку в лифте. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, проверяется причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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