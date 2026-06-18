В Тюмени задержали мужчину, который изнасиловал девочку в лифте

В Тюмени задержан житель Нефтеюганска, подозреваемый в сексуальном насилии над девочкой в лифте. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.

По версии следствия, во вторник около 18:20 мск мужчина напал на ребёнка в лифте дома на улице 30 лет Победы, после чего скрылся. Личность подозреваемого установили сотрудники СК и полиции — им оказался мужчина 1993 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Также проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве задержали 56-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним мальчиком. Следователи установили, что ребёнок не знал подозреваемого. Инцидент произошёл не позднее 7 июня. Дело передали в работу. Фигуранта задержали оперативно — сотрудники СК и полиции сделали это вскоре после начала проверки.