Работник детского образования 2,5 года насиловал девочек в Ростовской и Курской областях

Житель Ростовской области, работавший в сфере детского образования, получил 17 лет колонии строгого режима за изнасилование двух девочек младше 14 лет. Вердикт вынесли в суде региона.

«9 июня 2026 года Ростовским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Ростовской области, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд установил, что преступления совершались на территории Ростовской и Курской областей с сентября 2022 года по февраль 2025 года. Мужчина на протяжении двух с половиной лет неоднократно насиловал несовершеннолетних, при этом в отношении одной из жертв он использовал её беспомощное состояние.

Помимо 17 лет лишения свободы, суд запретил ему после освобождения в течение десяти лет работать с детьми. Вместе с тем фигуранта лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением, воспитанием, обслуживанием и обеспечением безопасности несовершеннолетних.

Ранее в Москве задержали 56-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним мальчиком. Уточняется, что ребёнок ранее не был знаком с подозреваемым. Противоправные действия, по данным следствия, были совершены не позднее 7 июня, после чего материалы передали в работу следователям. Фигуранта задержали оперативно — совместными усилиями сотрудников СК и полиции это произошло сразу после начала проверки обстоятельств произошедшего.