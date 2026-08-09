Появились новые подробности падения лифта с людьми в Махачкале

Сорвавшийся в Махачкале лифт в момент инцидента был перегружен. Согласно информации мэрии, в нём находились девять человек вместо разрешённых шести.

«В ходе осмотра места происшествия была изучена видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте дома № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой. На кадрах отчётливо видно, что в момент инцидента в кабине находились девять человек вместо разрешённых шести, что является грубым нарушением техники безопасности. Мы настоятельно призываем жителей города соблюдать правила безопасности при пользовании лифтами», — сказано в заявлении.

Кроме того, как уточнили в мэрии, девятиэтажный дом, в котором произошло ЧП, был построен с нарушениями ещё в 2021 году. Здание до сих пор не сдано в эксплуатацию и не принято на баланс муниципалитета.

«Как сообщают медики, состояние пострадавших в результате падения лифта стабильное, у них зафиксированы переломы ног», — добавили в мэрии.

Врачи республиканских больниц оказывают помощь четырём раненым, пострадавшим в результате инцидента в многоквартирном доме. Состояние пациентов оценивается как среднетяжёлое, у них диагностированы различные травмы, сообщает Минздрав Дагестана.

Напомним, лифт рухнул с четвёртого этажа. В результате инцидента травмы получили четыре человека, все они были госпитализированы. Следственный комитет уже организовал процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.