Появились новые подробности падения лифта с людьми в Махачкале
Сорвавшийся в Махачкале лифт был перегружен, в нём находились 9 человек
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Сорвавшийся в Махачкале лифт в момент инцидента был перегружен. Согласно информации мэрии, в нём находились девять человек вместо разрешённых шести.
«В ходе осмотра места происшествия была изучена видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте дома № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой. На кадрах отчётливо видно, что в момент инцидента в кабине находились девять человек вместо разрешённых шести, что является грубым нарушением техники безопасности. Мы настоятельно призываем жителей города соблюдать правила безопасности при пользовании лифтами», — сказано в заявлении.
Кроме того, как уточнили в мэрии, девятиэтажный дом, в котором произошло ЧП, был построен с нарушениями ещё в 2021 году. Здание до сих пор не сдано в эксплуатацию и не принято на баланс муниципалитета.
«Как сообщают медики, состояние пострадавших в результате падения лифта стабильное, у них зафиксированы переломы ног», — добавили в мэрии.
Врачи республиканских больниц оказывают помощь четырём раненым, пострадавшим в результате инцидента в многоквартирном доме. Состояние пациентов оценивается как среднетяжёлое, у них диагностированы различные травмы, сообщает Минздрав Дагестана.
Напомним, лифт рухнул с четвёртого этажа. В результате инцидента травмы получили четыре человека, все они были госпитализированы. Следственный комитет уже организовал процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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