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8 августа, 21:33

Следком начал проверку по факту падения лифта с людьми в Махачкале

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет в Дагестане инициировал проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме в Махачкале. В результате инцидента пострадали четыре человека, в настоящее время устанавливается степень тяжести полученных повреждений. Об этом передаёт Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы следственного управления СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка по факту падения лифта в одном из многоквартирных домов города», — сказано в заявлении.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, причины технической неисправности и лица, ответственные за безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.

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Напомним, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Эльзы Ибрагимовой. В кабине находились четверо взрослых мужчин. После падения им потребовалась медицинская помощь. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №1. У мужчин диагностировали переломы.

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Виталий Приходько
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