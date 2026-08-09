В Сети появилось видео падения лифта с людьми в Махачкале

В Сети появились кадры, на которых запечатлён момент падения лифта с людьми в многоэтажном доме в Махачкале. На кадрах видно, как кабина внезапно срывается и падает вниз.

Момент падения лифта с людьми в многоэтажке в Махачкале. Видео © VK / Лента новостей Дагестана | Новости Дагестана

Известно, что лифт рухнул с четвёртого этажа. Пострадавшие в результате инцидента пассажиры были госпитализированы. Угрозы их жизням, по словам врачей, нет.

Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации города сообщили, что в момент аварии в кабине находились девять человек, тогда как разрешённая вместимость лифта составляет не более шести.