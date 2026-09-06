«Будто бойцовский клуб»: В Россоши подростки снимали избиение школьницы на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения девочки-подростка в Россоши Воронежской области. Производство открыто по статье о хулиганстве.

По данным следствия, конфликт между несовершеннолетними возник по малозначительному поводу. Одна из девочек нанесла своей знакомой телесные повреждения в присутствии группы сверстников.

Ранее о случившемся рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По словам очевидцев, конфликт начался в парке «Юбилейный», после приезда полиции компания переместилась во двор лицея № 11, где потасовка продолжилась.

На опубликованных кадрах видно, что вокруг находилась группа подростков. Мизулина обратила внимание, что часть очевидцев снимала происходящее на телефоны и подбадривала нападавшую вместо того, чтобы остановить конфликт. По словам свидетелей, пострадавшая могла получить черепно-мозговую травму. Однако официальных данных о её диагнозе на данный момент нет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал о жестоком убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье, в котором заподозрили двух школьниц. По данным СМИ, подростка заманили в заброшенное здание обещанием вечеринки, а на следующий день его нашли мёртвым.