Во Владимире арестовали 18-летнего дроппера, забившего 95-летнюю женщину по указке мошенников

Во Владимире 18-летний курьер телефонных мошенников, по версии следствия, до смерти избил 95-летнюю пенсионерку по указанию своих кураторов. Перед нападением аферисты убедили молодого человека, что пожилая женщина занимается противоправной деятельностью. Подозреваемого задержали и заключили под стражу, сообщили в региональных управлениях МВД и СК.

Как установили следователи, в сентябре 2026 года уроженец Нижегородской области познакомился с мошенниками через чат «Дайвинчик»*. Около месяца он работал дроппером: забирал деньги у обманутых граждан и переводил их на криптокошельки кураторов. За это время молодой человек побывал в Нижнем Новгороде, Казани и Кирове.

17 октября аферисты отправили его во Владимир к пенсионерке, которая уже находилась под их контролем. Ещё в 2025 году женщина передала мошенникам почти два миллиона рублей под предлогом декларирования сбережений. На этот раз злоумышленники представились курьеру правоохранителями и убедили его применить к хозяйке квартиры силу.

По данным СК, молодой человек нанёс пенсионерке не менее пяти ударов по голове руками и ногами, после чего обыскал квартиру, но денег не обнаружил. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте.

После случившегося подозреваемый уехал сначала в Ивановскую область, а затем в Архангельскую, где самостоятельно обратился в полицию с повинной. Его доставили во Владимир и предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Суд отправил молодого человека под стражу до 21 декабря 2026 года.

Ранее в Москве телефонные мошенники втянули двух подростков в ограбление пенсионерки и нападение на неё. Аферисты убедили молодых людей, что те участвуют в специальной операции. По указанию кураторов 19-летняя девушка похитила из квартиры пожилой женщины 305 тысяч рублей, после чего 16-летний подросток напал на хозяйку с ножом и молотком, транслируя происходящее организаторам. Пенсионерке удалось спастись, обоих участников задержали.