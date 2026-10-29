Аферисты убедили пенсинерку «спасти» квартиру её продажей, а деньги отдать «курьеру силовиков»

В Дзержинске Нижегородской области задержали предполагаемого курьера телефонных мошенников, обманувших 68-летнюю пенсионерку. Женщина продала квартиру и передала злоумышленникам деньги, общий ущерб превысил 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В Дзержинске задержали предполагаемого курьера аферистов. Видео © Telegram / Нижегородская полиция

По данным правоохранителей, аферисты общались с потерпевшей несколько месяцев. Сначала под видом сотрудников пенсионного ведомства они выманили у неё код из СМС. Затем в разговор включились лжебанкиры и люди, представлявшиеся силовиками.

Пенсионерку убедили перевести накопления на «безопасные счета». Позднее ей сообщили, что под залог её квартиры якобы оформлен кредит, а жильё необходимо срочно продать. Вырученные деньги женщина передала курьеру.

Полицейские установили и задержали уроженца Саратовской области, которого подозревают в получении денег. Он находится под подпиской о невыезде. По сообщению полиции, ему может грозить до десяти лет лишения свободы; остальных участников схемы продолжают искать.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали использовать обещания бесплатных лекарств для хищения сбережений российских пенсионеров. Преступники представляются медицинскими работниками, а затем сотрудниками силовых ведомств и убеждают пожилых людей передать им деньги.