Скрытая подписка и звонок из «Госуслуг»: Россияне стали попадать в новую ловушку мошенников

Мошенники используют новую схему обмана, предлагая россиянам отменить якобы подключённую платную подписку. Для этого потенциальной жертве присылают ссылку на поддельный сайт, где пытаются выманить код из СМС. О такой уловке предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сначала человеку поступает тревожное уведомление о скрытой подписке на онлайн-сервис. В сообщении утверждается, что вскоре с его счёта начнут списывать деньги, а избежать расходов можно только после отмены услуги. Для отказа от подписки предлагают перейти по ссылке. Однако вместо настоящего сервиса пользователь попадает на фишинговую страницу, где его просят ввести код из СМС якобы для завершения процедуры.

На этом попытка обмана не заканчивается. Через некоторое время на телефон начинают поступать сообщения от имени технической поддержки портала «Госуслуги». В них человеку рекомендуют срочно позвонить по указанному номеру.

На самом деле номер принадлежит мошенническому кол-центру. Таким образом злоумышленники пытаются перевести общение в телефонный разговор, где им проще оказывать давление на жертву. Дополнительно аферисты отправляют сообщения, в которых заявляют, что знают адрес проживания человека и располагают информацией о его банковских счетах.

В киберполиции рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и немедленно прекращать общение с неизвестными собеседниками. Если человек уже взаимодействовал с мошенниками, следует сменить пароли от важных учётных записей.