«Ваши переводы через СБП заблокируют»: МВД раскрыло новую уловку телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали запугивать россиян блокировкой переводов через Систему быстрых платежей (СБП), чтобы получить доступ к их банковским счетам. Под видом сотрудников финансовых организаций злоумышленники выманивают коды из СМС и заставляют устанавливать вредоносные приложения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Аферисты звонят потенциальной жертве и представляются работниками банка. Они утверждают, что система зафиксировала подозрительные переводы через СБП и теперь необходимо срочно пройти проверку. В противном случае человеку угрожают блокировкой переводов или банковских счетов.

Под предлогом подтверждения операции мошенники просят продиктовать код из СМС. Другой вариант обмана — предложение установить специальную программу для проверки безопасности. На самом деле такое приложение может оказаться вредоносным и предоставить злоумышленникам удалённый доступ к устройству.

Получив необходимые данные или контроль над смартфоном, преступники могут похитить деньги со счетов жертвы. При этом они намеренно создают ощущение срочности, чтобы человек не успел проверить информацию и распознать обман.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники банков никогда не требуют сообщать коды из СМС и устанавливать сторонние приложения во время телефонного разговора.