«Схема Долиной» на колёсах: Перекупщиков начали оставлять без денег и машин

В России появилась мошенническая схема, позволяющая продавцам подержанных автомобилей оставить покупателей без денег и машины. Злоумышленники используют кредиты под залог транспортного средства и заявления в полицию, чтобы представить себя жертвами обмана.

Как рассказали юристы, Telegram-каналу Baza, недобросовестные автовладельцы сами выходят на перекупщиков и предлагают машины по заниженной цене. Сделка выглядит безопасной: продавец является собственником, а при проверке автомобиля никаких обременений не обнаруживается.

Однако непосредственно перед продажей владелец оформляет кредит под залог машины. Сведения об этом могут появиться в реестре только на следующие сутки, поэтому покупатель не успевает узнать о задолженности. Получив деньги за автомобиль, продавец обращается в полицию. Он заявляет, будто неизвестные мошенники вынудили его взять кредит, продать машину и передать им всю выручку.

Для убедительности в заявлении указывают телефон предполагаемого афериста. Позднее выясняется, что с этого номера ранее звонили покупателю автомобиля. Такую связь организуют заранее, чтобы создать подозрения в сговоре между новым владельцем и мошенниками.

После возбуждения уголовного дела автомобиль могут изъять в качестве вещественного доказательства. Покупателя при этом проверяют на возможную причастность к преступлению. Даже если подозрения впоследствии не подтверждаются, вернуть деньги или машину бывает сложно.

Юристы отмечают, что некоторые покупатели опасаются добиваться возврата средств через суд из-за риска новых разбирательств. В результате предполагаемые организаторы схемы могут сохранить полученные деньги и попытаться вернуть автомобиль уже в статусе потерпевших.