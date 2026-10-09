Из миллиардерши — в бомжа: «Нулевой пациент» схемы Долиной уже 5 лет пытается вернуть недвижимость

Наши коллеги из Baza нашла «нулевого пациента» так называемой схемы Долиной. Бывшая участница рынка недвижимости Юлия Полицина, которая потеряла состояние и фактически осталась без жилья, уже около пяти лет пытается оспорить сделки с недвижимостью примерно на 300 млн рублей. Из-за этого покупатели квартир годами ходят по судам и теперь опасаются лишиться собственности.

История началась ещё в 2017 году. Полицина вместе с супругом заключила брачный договор, рассчитывая уберечь от кредиторов четыре дома и 13 квартир. Через несколько лет эту конструкцию вскрыли, а документ признали фиктивным.

После этого недвижимость начали срочно распродавать. По данным канала, в этот период Полицина сама стала жертвой мошенников, которые обещали помочь разобраться с проблемами вокруг активов. Впоследствии она утверждала в суде, что её спаивали и в момент оформления части документов она не осознавала происходящего.

Фигурантов уголовного дела в итоге осудили, однако вернуть имущество Полицина не смогла. Затем началось банкротство, а попытки оспорить уже состоявшиеся продажи переросли в многолетнюю судебную историю.

Сначала бывшая бизнесвумен добивалась возврата квартир самостоятельно, заявляя, что подписывала документы под воздействием мошенников и находилась в состоянии, при котором не могла адекватно оценивать свои действия. Позднее к оспариванию сделок подключился финансовый управляющий.

В результате люди, которые купили эту недвижимость, уже около пяти лет вынуждены доказывать свои права на жильё. Некоторые из них неоднократно признавались судами добросовестными приобретателями, однако после очередных исков дела снова уходили на пересмотр.

Одна из покупательниц, москвичка Екатерина, рассказала «Базе», что приобрела у семьи Полициных квартиру в Отрадном. По её словам, суды уже несколько раз вставали на её сторону, однако окончательной точки в споре до сих пор нет.

Теперь владельцы опасаются, что дела могут повернуться не в их пользу из-за судебной практики, сложившейся вокруг так называемой схемы Долиной, когда продавец после сделки заявляет, что расстался с недвижимостью под воздействием мошенников, а покупателю приходится отстаивать право собственности.

После резонансной истории Ларисы Долиной проблема защиты добросовестных покупателей жилья стала одной из самых обсуждаемых на рынке недвижимости. Life.ru рассказывал о москвиче, который столкнулся сразу с двойной «схемой Долиной»: продавцы двух связанных объектов заявили, что совершили сделки под влиянием мошенников. Юристы предупреждали, что даже тщательная проверка документов перед покупкой не всегда полностью защищает нового собственника от последующих судебных претензий.