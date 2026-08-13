Популярного автоблогера кинули по «схеме Долиной» при покупке Skoda

Калужский автоблогер Дмитрий Примаков попал в классическую мошенническую схему при покупке автомобиля Skoda Octavia у пожилой пары. Перед сделкой он записал на видео, как пенсионеры подтверждают, что продают машину добровольно и не под влиянием мошенников. Они ответили, что всё в порядке. Стороны подписали документы и переоформили автомобиль.

Калужский автоблогер попался на «схему Долиной» при покупке Skoda у пенсионеров. Видео © Mash

Однако позже пенсионеры заявили, что были обмануты, отказались возвращать деньги и написали заявление в полицию. Несмотря на видеозапись с их согласием, следователь объяснил блогеру, что машина теперь числится в базе как похищенная. В итоге Skoda изъяли как вещдок и отправили на штрафстоянку, пишет Mash.

Примаков с женой подали ходатайство о возврате автомобиля, но ответа пока нет. В полиции сообщили, что проверяют все обстоятельства.

Ранее Верховный суд России разъяснил, что необоснованные ссылки продавцов на свою невменяемость не должны приниматься бездоказательно. В обзоре судебной практики, подготовленном по поручению председателя ВС Игоря Краснова, указано, что для оспаривания сделки по «схеме Долиной» истцу необходимо доказать, что продавец в момент подписания договора не осознавал своих действий.