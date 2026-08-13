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13 августа, 09:50

Популярного автоблогера кинули по «схеме Долиной» при покупке Skoda

Калужский автоблогер попался на «схему Долиной» при покупке Skoda у пенсионеров

Обложка © ТАСС / Anders Wiklund

Обложка © ТАСС / Anders Wiklund

Калужский автоблогер Дмитрий Примаков попал в классическую мошенническую схему при покупке автомобиля Skoda Octavia у пожилой пары. Перед сделкой он записал на видео, как пенсионеры подтверждают, что продают машину добровольно и не под влиянием мошенников. Они ответили, что всё в порядке. Стороны подписали документы и переоформили автомобиль.

Калужский автоблогер попался на «схему Долиной» при покупке Skoda у пенсионеров. Видео © Mash

Однако позже пенсионеры заявили, что были обмануты, отказались возвращать деньги и написали заявление в полицию. Несмотря на видеозапись с их согласием, следователь объяснил блогеру, что машина теперь числится в базе как похищенная. В итоге Skoda изъяли как вещдок и отправили на штрафстоянку, пишет Mash.

Примаков с женой подали ходатайство о возврате автомобиля, но ответа пока нет. В полиции сообщили, что проверяют все обстоятельства.

Пенсионерка подожгла квартиру после отказа Верховного суда по «схеме Долиной»
Пенсионерка подожгла квартиру после отказа Верховного суда по «схеме Долиной»

Ранее Верховный суд России разъяснил, что необоснованные ссылки продавцов на свою невменяемость не должны приниматься бездоказательно. В обзоре судебной практики, подготовленном по поручению председателя ВС Игоря Краснова, указано, что для оспаривания сделки по «схеме Долиной» истцу необходимо доказать, что продавец в момент подписания договора не осознавал своих действий.

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Александра Мышляева
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