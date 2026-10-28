В МВД рассказали о новой схеме мошенников с лекарствами

Мошенники начали использовать обещания бесплатных лекарств для хищения сбережений российских пенсионеров. Преступники представляются медицинскими работниками, а затем сотрудниками силовых ведомств и убеждают пожилых людей передать им деньги. О новой многоэтапной схеме стало известно из материалов МВД России, сообщает ТАСС.

Сначала пенсионеру звонит неизвестный от имени поликлиники. Собеседник сообщает о необходимости пройти флюорографию и одновременно предлагает получить лекарства без оплаты. Для оформления услуги он просит продиктовать номер СНИЛС или другие персональные сведения.

После получения информации злоумышленники переходят ко второй части обмана. Через некоторое время человеку звонит другой участник схемы, который выдаёт себя за представителя ФСБ, военной прокуратуры или другого правоохранительного органа.

Лжесиловик утверждает, что личные данные пенсионера попали к преступникам. По его версии, неизвестные используют документы для оформления доверенности на гражданина Украины, который якобы получит право распоряжаться деньгами пожилого человека.

Затем мошенники сообщают о подготовке банковских переводов и предлагают срочно предотвратить потерю накоплений. Для этого пенсионера убеждают снять все средства со счетов и передать наличные человеку, которого представляют уполномоченным сотрудником.

В результате потерпевший самостоятельно обналичивает сбережения и отдаёт их сообщникам преступников. Получив деньги, злоумышленники прекращают общение. В МВД обращают внимание, что схема строится на последовательном создании доверия и последующем запугивании жертвы.

Ранее сообщалось, что мошенники распространяют вредоносную программу ZloyRAT под видом приложения «ДПС радар. Топливо онлайн». Специалисты компании F6 установили, что злоумышленники предлагают автомобилистам скачать сервис для поиска дорожных камер, экипажей Госавтоинспекции и автозаправочных станций. Ссылки на установочные файлы преступники размещают преимущественно в водительских сообществах и чатах. После установки программа загружает на Android-смартфон троян, который получает доступ к сообщениям, контактам и уведомлениям. Вредоносное ПО также способно совершать звонки, отправлять СМС и выполнять USSD-команды без ведома владельца.