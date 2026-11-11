17-летняя студентка, пострадавшая при нападении с ножом в посёлке Большеречье Омской области, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Девушку доставили в Омск вертолётом санитарной авиации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

У пострадавшей была значительная кровопотеря, которую врачам удалось компенсировать. Сейчас её обследуют специалисты городского детского стационара. Несмотря на тяжёлое состояние, угрозы жизни девушки нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По информации прокуратуры, задержанная признала вину. Следствие ходатайствует о заключении её под стражу. Прокуратура Омской области взяла расследование на контроль. Кроме того, ведомство организовало проверку профилактической работы в техникуме, где учились обе девушки, и внесло представление руководителю учебного заведения.