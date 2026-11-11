На студентку из Большеречья завели дело о покушении на убийство подруги
17-летняя студентка, пострадавшая при нападении с ножом в посёлке Большеречье Омской области, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Девушку доставили в Омск вертолётом санитарной авиации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
У пострадавшей была значительная кровопотеря, которую врачам удалось компенсировать. Сейчас её обследуют специалисты городского детского стационара. Несмотря на тяжёлое состояние, угрозы жизни девушки нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По информации прокуратуры, задержанная признала вину. Следствие ходатайствует о заключении её под стражу. Прокуратура Омской области взяла расследование на контроль. Кроме того, ведомство организовало проверку профилактической работы в техникуме, где учились обе девушки, и внесло представление руководителю учебного заведения.
Нападение произошло вечером 9 ноября. 19-летняя местная жительница из-за личной неприязни обманом заманила свою 17-летнюю одногруппницу в безлюдное место и несколько раз ударила её кухонным ножом. Происходящее снимала на телефон подруга предполагаемой нападавшей. Крики девушек услышали прохожие, которые вызвали полицию. Подозреваемая попыталась скрыться, однако впоследствии её задержали в доме родственников.