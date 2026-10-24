Двое обвиняемых в убийстве студента в Омске сменили пол в паспортах

Двое из шести фигурантов дела об убийстве 20-летнего студента в Омске официально сменили мужской пол на женский в паспортах и принимали гормональные препараты. Об этом ТАСС сообщили в следственных органах области.

По словам собеседника агентства, речь идёт о двух из трёх девушек, проходящих по уголовному делу. При этом связь между приёмом гормональных препаратов и совершённым преступлением следствием не установлена.

Само убийство произошло 20 июня. По версии следствия, компания из шести человек в возрасте от 20 до 25 лет заранее договорилась расправиться со знакомым студентом одного из омских вузов. Молодого человека обманом заманили к заброшенному строению под предлогом передачи ценной вещи.

На месте встречи юношу связали, после чего перенесли на безлюдный участок. Там ему нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Позднее тело обнаружили правоохранители.

Предполагаемым мотивом преступления стала личная неприязнь одной из обвиняемых к погибшему. По данным следствия, участники группы заранее готовились к нападению и пытались обеспечить себе алиби.

Накануне, 23 октября, Куйбышевский районный суд Омска продлил всем шестерым обвиняемым содержание под стражей до 26 декабря. Также фигурантам назначена психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о продлении ареста фигурантам этого же дела. Тогда сообщалось, что четверо обвиняемых останутся в СИЗО ещё на два месяца. Следствие также установило, что потерпевшего заманили на встречу обещанием передать особо ценную вещь. Предполагаемой причиной расправы называлась личная неприязнь одной из участниц группы.