Четырём обвиняемым в убийстве студента в Омске продлили арест

Четверо из шести обвиняемых в убийстве 20-летнего омского студента останутся в СИЗО ещё два месяца. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Омска по ходатайству регионального управления Следственного комитета.

Фигурантам вменяют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, преступление было спланировано тремя молодыми людьми и тремя девушками в возрасте от 20 до 25 лет.

Предполагаемой причиной расправы стала личная неприязнь одной из обвиняемых к потерпевшему. Юношу под предлогом передачи особо ценного предмета заманили к заброшенному строению, где связали ему руки и ноги строительной лентой.

Затем студента переместили на безлюдный участок возле улицы 10 лет Октября. Там ему нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Всех шестерых фигурантов отправили под стражу 29 и 30 июня. Ранее обстоятельства дела раскрывала объединённая пресс-служба судов Омской области.

Постановления о продлении ареста пока не вступили в законную силу. Ходатайства следствия в отношении ещё двух обвиняемых остаются на рассмотрении суда.

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