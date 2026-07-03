Девушка, в которую был влюблён омский студент, организовала его убийство
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Организатором жестокой расправы над студентом в Омске выступила девушка, к которой убитый испытывал симпатию. Такую информацию распространило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно полученным данным, фигурантка по имени Кира нигде официально не трудоустроена и не получает образования. Средства на жизнь она брала у своих родителей. Известно, что девушка вела переписку со всеми потенциальными соучастниками, поочерёдно рассказывая им о том, как сильно парень ей надоел. В итоге ей удалось собрать группу для реализации преступного замысла.
«Из шести убийц, кстати, только она реально девушка. Ещё двое родились парнями, а девушками являются только по паспорту и ощущают себя девушками*», — сказал источник.
Напомним, в Омске мать молодого человека обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении 21 июня. Спустя 5 дней тело студента с признаками насильственной смерти было найдено на заброшенной территории в районе Сыропятского тракта. Правоохранители задержали 6 подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет, включая 2 женщин. Позже стало известно, что фигуранты принимали гормональные препараты и планировали сменить пол*. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства преступления.
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