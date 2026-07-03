Девушка, в которую был влюблён омский студент, организовала его убийство

Организатором жестокой расправы над студентом в Омске выступила девушка, к которой убитый испытывал симпатию. Такую информацию распространило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно полученным данным, фигурантка по имени Кира нигде официально не трудоустроена и не получает образования. Средства на жизнь она брала у своих родителей. Известно, что девушка вела переписку со всеми потенциальными соучастниками, поочерёдно рассказывая им о том, как сильно парень ей надоел. В итоге ей удалось собрать группу для реализации преступного замысла.

«Из шести убийц, кстати, только она реально девушка. Ещё двое родились парнями, а девушками являются только по паспорту и ощущают себя девушками*», — сказал источник.

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