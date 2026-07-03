Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 09:40

Девушка, в которую был влюблён омский студент, организовала его убийство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /HenadziPechan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /HenadziPechan

Организатором жестокой расправы над студентом в Омске выступила девушка, к которой убитый испытывал симпатию. Такую информацию распространило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно полученным данным, фигурантка по имени Кира нигде официально не трудоустроена и не получает образования. Средства на жизнь она брала у своих родителей. Известно, что девушка вела переписку со всеми потенциальными соучастниками, поочерёдно рассказывая им о том, как сильно парень ей надоел. В итоге ей удалось собрать группу для реализации преступного замысла.

«Из шести убийц, кстати, только она реально девушка. Ещё двое родились парнями, а девушками являются только по паспорту и ощущают себя девушками*», — сказал источник.

Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация
Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация

Напомним, в Омске мать молодого человека обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении 21 июня. Спустя 5 дней тело студента с признаками насильственной смерти было найдено на заброшенной территории в районе Сыропятского тракта. Правоохранители задержали 6 подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет, включая 2 женщин. Позже стало известно, что фигуранты принимали гормональные препараты и планировали сменить пол*. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства преступления.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar