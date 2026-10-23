Двоих фигурантов дела о терактах в Мелитополе приговорили к срокам за подрывы у дома и школы

Южный окружной военный суд приговорил Романа Зарубаева и Артура Нестеренко к 24 и 23 годам лишения свободы соответственно по делу о взрывах в Мелитополе в сентябре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции, уточнив, что фигурантам вменяли несколько преступлений, включая акт международного терроризма.

По версии следствия, оба мужчины в 2022 году вступили в террористическое сообщество, действовавшее на территории Мелитополя. Участники группы получали задания, связанные с подготовкой и совершением взрывов.

Так, 7 сентября Зарубаев* и Нестеренко*, как установило следствие, забрали из тайника самодельное взрывное устройство и заложили его возле дома женщины, входившей в участковую комиссию по проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России. После подрыва бомбы потерпевшей был причинён имущественный ущерб.

Кроме того, Зарубаеву* вменили ещё один эпизод. По данным следствия, по указанию куратора он установил и привёл в действие взрывное устройство возле школы № 15 в Мелитополе, где располагался избирательный участок.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд ещё в 2023 году. Однако спустя год материалы вернули в прокуратуру из-за необходимости пересмотреть правовую квалификацию преступлений. Причиной стало то, что взрывы произошли до вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации. По российскому законодательству террористические акты, совершённые за пределами страны, могут квалифицироваться по отдельной статье, предусматривающей более тяжкое наказание.

После устранения выявленных нарушений дело повторно направили в суд. В числе предъявленных обвинений появилась статья об акте международного терроризма, по которой суд и рассматривал обстоятельства произошедшего наряду с другими эпизодами.

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