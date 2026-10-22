Житель Краснодара получил 20 лет за поддержку терроризма и перевод криптовалюты

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Евгения Бутко* к 20 годам лишения свободы за публикацию в поддержку «Русского добровольческого корпуса»** (РДК**) и перевод криптовалюты представителям организации. Мужчину признали виновным в государственной измене, публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся 15 — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как установил суд, 20 ноября 2024 года Бутко разместил в Интернете сообщение, в котором положительно оценил деятельность РДК**. Спустя месяц, 22 декабря, он перевёл криптовалюту на электронный кошелёк, который, по данным следствия, использовали представители организации.

Сумма перевода составила 3144 рубля. Действия мужчины пресекли сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре жителю Ростова-на-Дону, получившему 21 год лишения свободы за сотрудничество с РДК**. По материалам дела, мужчина связался с представителем организации и согласился выполнять поручения. В апреле 2024 года он забрал из тайника взрывчатку и взрывные устройства, а затем перепрятал их. Завершить задуманное не удалось из-за задержания. Суд также назначил ему штраф в размере 750 тысяч рублей.