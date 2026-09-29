Суд Москвы заочно арестовал главаря РДК*** Дениса Капустина** вслед за Дудём*

Суд в Москве заочно арестовал главу запрещённого в России РДК*** Дениса Капустина** по делу об оправдании и пропаганде терроризма в интервью блогеру Юрию Дудю*. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По ходатайству ГСУ СК РФ судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу известному блогеру Юрию Дудю*, а также главе запрещённой в РФ террористической организации РДК*** Денису Капустину**, обвиняемым в оправдании и пропаганде терроризма», — сообщили в ведомстве.

Дело связано с интервью Дудя* с Капустиным**, опубликованным в апреле 2026 года. После выхода ролика председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста. Ведомство заявляло, что в видео усматриваются признаки популяризации насильственных действий.

Дудю* вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда с использованием интернета. Заочный арест блогера назначен на два месяца и будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в реестре 23 сентября. До этого блогер уже находился в реестре иностранных агентов Минюста России, а Следственный комитет изучал его интервью с Денисом Капустиным**.

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