Суд заочно арестовал Юрия Дудя* по делу об интервью с главой РДК***

Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя* по делу о размещённом в интернете интервью с Денисом Капустиным** — главой запрещённого в России «Русского добровольческого корпуса»***. Об этом 29 сентября сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, не позднее апреля 2026 года Дудь* и Капустин** находились в Молдавии, где записали интервью. СК утверждает, что в нём содержались заявления с оправданием и пропагандой терроризма.

После этого видеозапись была опубликована в открытом доступе на YouTube-канале, который администрирует Дудь*, говорится в сообщении ведомства. Суд избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Напомним, Юрий Дудь* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов 23 сентября. До этого блогер уже был включён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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