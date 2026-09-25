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Опубликовано 25 сентября, 06:41

«Его TikTok — это реально террор»: Незлобин* подколол Дудя** после решения Росфинмониторинга

Незлобин* пошутил над Дудём** после внесения в перечень Росфинмониторинга

Обложка © TASS/URA.RU/ZHABRIKOV VLADIMIR

Обложка © TASS/URA.RU/ZHABRIKOV VLADIMIR

Живущий в США комик Александр Незлобин* пошутил над блогером Юрием Дудём** после его включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Юморист отреагировал на новость публикацией в соцсетях.

Незлобин* разместил изображение, на котором Дудь** представлен в образе террориста с огнестрельным оружием. Вслед за этим комик вспомнил о TikTok-аккаунте блогера с юмористическими роликами.

«Есть за что (вносить Дудя** в перечень террористов — прим. Life.ru). Его TikTok — это реально террор», — поиронизировал Незлобин*.

При этом одним подколом комик не ограничился. После шутки он поддержал Дудя** и призвал его держаться.

Росфинмониторинг включил Дудя** в перечень 23 сентября. В официальном списке указано, что в отношении блогера имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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Ранее Life.ru разбирался, какие финансовые ограничения последуют для Дудя** после внесения в перечень Росфинмониторинга. Российские финансовые организации обязаны применять предусмотренные законом ограничения к средствам и иному имуществу лиц из этого списка.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Милена Скрипальщикова
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