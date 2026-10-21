Житель Волгоградской области получил 12 лет за финансирование терроризма

Жителя Волгоградской области отправили на 12 лет за решётку за перечисление денег террористической организации «Артподготовка»*. Как сообщили в Южном окружном военном суде, Виталий Илюшин сделал 44 перевода на общую сумму 149 766 рублей 73 копейки.

Следствие установило, что мужчина финансировал запрещённое объединение с 3 февраля 2022 года по 29 июня 2025-го. Находясь в регионе, он отправлял средства через интернет-сервисы, которыми пользовались участники группировки. При этом, согласно материалам дела, подсудимый разделял взгляды её представителей.

Илюшина признали виновным в содействии террористической деятельности по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Первые три года наказания он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому назначили штраф в размере 550 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе подмосковных Люберец, которого приговорили к 16 годам колонии за финансирование «Артподготовки»*. В апреле 2026 года Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Андрею Хорошко. Мужчина работал мастером по ремонту техники и перечислял средства запрещённой организации. Всего следствие установило пять таких платежей. Помимо финансовой поддержки, ему вменяли участие в деятельности террористического объединения.