Россиянину дали 16 лет «строгача» за переводы террористам из «Артподготовки»*

Житель подмосковных Люберец получил серьёзный срок за финансирование террористической организации «Артподготовка»*. Об этом журналистам рассказали во Втором Западном окружном военном суде. Андрей Хорошко также участвовал в её деятельности. Он получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Первые три года он проведёт в тюрьме», — сказал собеседник ТАСС. Известно, что мужчина работал мастером по ремонту техники. Всего он сделал пять переводов.

Ранее суд в Москве арестовал девушку, которая финансировала террористов с Украины. Известно, что она работала в фирме, занимающейся дизайном авиаинтерьеров. Возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.