16 апреля, 12:33

Россиянину дали 16 лет «строгача» за переводы террористам из «Артподготовки»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Житель подмосковных Люберец получил серьёзный срок за финансирование террористической организации «Артподготовка»*. Об этом журналистам рассказали во Втором Западном окружном военном суде. Андрей Хорошко также участвовал в её деятельности. Он получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Первые три года он проведёт в тюрьме», сказал собеседник ТАСС. Известно, что мужчина работал мастером по ремонту техники. Всего он сделал пять переводов.

Россиянку обвинили в финансировании терроризма Telegram-звёздами

Ранее суд в Москве арестовал девушку, которая финансировала террористов с Украины. Известно, что она работала в фирме, занимающейся дизайном авиаинтерьеров. Возбуждено уголовное дело.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Матвей Константинов
