Дизайнера авиаинтерьеров арестовали в Москве по делу о финансировании терроризма

В Москве суд заключил под стражу дизайнера интерьеров для авиационной техники по делу о финансировании террористической организации. Решение об аресте принято на основании материалов следствия, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Фигурантка работает в компании, занимающейся разработкой интерьеров для гражданской и специальной авиации. Следствие установило, что Светлана Власова через электронный кошелёк перевела средства в адрес террористической структуры. По данным источника агентства, речь идёт об организации с Украины.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Санкция предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в СИЗО, отказав защите в смягчении меры пресечения.

«При допросе она признала факты перевода ею денежных средств», — говорится в материалах следствия.

Дополнительно указано, что по делу назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Также Росфинмониторинг проведёт расширенное финансовое расследование по обстоятельствам переводов.

Ранее в Московской области под стражу заключили 60-летнюю инструктора парашютно-десантной подготовки Галину У., обвиняемую в содействии террористической деятельности. Поводом для возбуждения дела стал перевод 100 Telegram-звёзд стоимостью 219 рублей в адрес организации «Легион свободы России»*.

