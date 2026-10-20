Двух жительниц Запорожской области осудили на 16 и 8 лет за подготовку теракта

Двух жительниц Запорожской области приговорили к 16 и восьми годам колонии по делу о подготовке теракта против сотрудников полиции по заданию украинской разведки. Южный окружной военный суд также назначил Наталье Целуйко и Муире Здор штрафы в размере 500 и 300 тысяч рублей соответственно.

Как установило ведомство, Целуйко вступила в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, и установила связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. С февраля по июнь 2024 года она собирала и передавала сведения о расположении российских военных подразделений в регионе. В том числе речь шла об их боевом составе и технике.

Позднее представитель ГУР предложил женщине организовать теракты против местных полицейских, на что она согласилась. В конце мая Целуйко получила задание забрать из тайника взрывчатые вещества и другие компоненты для изготовления самодельных бомб. К выполнению поручения она привлекла Здор, скрыв от неё своё участие в террористическом сообществе.

5 июня 2024 года обе фигурантки приехали к схрону, откуда Целуйко забрала подготовленные материалы и поместила их в автомобиль сообщницы. В тот же день правоохранители обнаружили компоненты взрывных устройств и задержали женщин. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии общего режима.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре Антону Кадыкову, устроившему взрыв в здании МФЦ в Приморске Запорожской области. Южный окружной военный суд назначил ему 22 года лишения свободы и штраф в 600 тысяч рублей. По материалам дела, мужчина состоял в террористическом сообществе и следил за начальником отдела МФЦ, где работал охранником. В феврале 2025 года он забрал из тайника самодельную бомбу, установил её под потолком над рабочим местом потерпевшего и привёл в действие дистанционно. В результате здание получило повреждения, однако намеченной жертвы в момент взрыва в кабинете не оказалось. Через три дня Кадыкова задержали, а первые четыре года назначенного срока ему предстоит провести в тюрьме.