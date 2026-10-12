Отец сядет на 18 лет, дочка — на 7: Семью осудили за госизмену после попытки сбежать на Украину

Жители Краснодарского края Дмитрий и Ольга Мишанины получили 18 и семь лет лишения свободы за госизмену и подготовку к участию в деятельности террористической организации. О приговорах 55-летнему мужчине и его 19-летней дочери сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, осуждённые самостоятельно вышли на связь с представительницей украинской террористической организации через Telegram. Женщина занималась вербовкой добровольцев для подразделений ВСУ. После установления контакта отец и дочь получили инструкции от своего куратора.

По заданию украинской стороны Мишанины собирали сведения о российских военнослужащих. Кроме того, они передавали информацию о расположенных в Краснодарском крае военных объектах. Полученные данные направлялись представителям противника.

В дальнейшем родственники планировали сбежать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против России. Однако осуществить задуманное им не удалось. Сотрудники ФСБ задержали обоих в Сочи при попытке выехать за границу.

Расследованием занималось региональное управление Федеральной службы безопасности. Действия фигурантов квалифицировали по статье 275 УК РФ о государственной измене, а также по статьям о приготовлении к участию в террористической организации. Уголовные дела рассмотрел Южный окружной военный суд.

Мишанину назначили 18 лет заключения, причём первые пять лет он проведёт в тюрьме. Оставшуюся часть срока мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Его дочь получила семь лет колонии общего режима.

В ФСБ подчеркнули, что лица, согласившиеся сотрудничать с противником, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Ведомство предупредило о суровом наказании за подобные преступления.

Ранее ФСБ задержала администратора Telegram-чата из Краснодара, передававшего данные об участниках СВО. В отношении него возбудили уголовные дела по нескольким статьям. А в марте жительницу Кубани приговорили к 12 годам за финансирование ВСУ. Как установил суд, женщина дважды перевела по тысяче рублей на нужды украинских формирований.