Суд приговорил жительницу Кубани к 12 годам колонии за донаты ВСУ

Жительница Краснодарского края приговорена к 12 годам лишения свободы за государственную измену. По данным объединённой пресс-службы судов региона, причиной стало перечисление ею двух тысяч рублей на нужды ВСУ.

Следствие выяснило, что осужденная, будучи противницей специальной военной операции, состояла в онлайн-сообществе, управляемом гражданкой Украины. В этом сообществе распространялись призывы к финансовой поддержке ВСУ. Правоохранительные органы установили, что женщина совершила два перевода по тысяче рублей в июне и сентябре 2022 года.

«Краснодарским краевым судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Верховный суд Республики Крым ранее приговорил жительницу Московской области к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене. По версии обвинения, в феврале 2024 года женщина находилась в Крыму, где сняла фото и видео стоянки с бронетехникой ВС РФ. Следствие считает, что затем она передала эти материалы представителю СБУ через одну из соцсетей.