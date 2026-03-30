30 марта, 15:17

Суд приговорил жительницу Кубани к 12 годам колонии за донаты ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Жительница Краснодарского края приговорена к 12 годам лишения свободы за государственную измену. По данным объединённой пресс-службы судов региона, причиной стало перечисление ею двух тысяч рублей на нужды ВСУ.

Следствие выяснило, что осужденная, будучи противницей специальной военной операции, состояла в онлайн-сообществе, управляемом гражданкой Украины. В этом сообществе распространялись призывы к финансовой поддержке ВСУ. Правоохранительные органы установили, что женщина совершила два перевода по тысяче рублей в июне и сентябре 2022 года.

«Краснодарским краевым судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

«Размещал ссылки для поддержки террористов»: Агент Киева из Ульяновска выступил с признанием

Верховный суд Республики Крым ранее приговорил жительницу Московской области к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене. По версии обвинения, в феврале 2024 года женщина находилась в Крыму, где сняла фото и видео стоянки с бронетехникой ВС РФ. Следствие считает, что затем она передала эти материалы представителю СБУ через одну из соцсетей.

BannerImage
Наталья Демьянова
