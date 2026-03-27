«Размещал ссылки для поддержки террористов»: Агент Киева из Ульяновска выступил с признанием

Подозреваемый в госизмене житель Ульяновска на опубликованных ФСБ кадрах рассказал о своей противоправной деятельности. Молодой человек признался, что в своём Telegram-канале размещал ссылки, предназначенные для поддержки террористических формирований.

На видео, которое распространила спецслужба, заснят момент задержания: оперативники вскрывают дверь квартиры, после чего надевают на фигуранта наручники.

В ЦОС ФСБ России сообщили, что в отношении задержанного возбуждено дело о госизмене. По версии следствия, он передавал украинской стороне сведения о предприятии, которое выпускает дроны, используемые в ходе СВО.

Кроме того, ранее молодой человек уже стал фигурантом уголовного дела об организации финансирования терроризма. Причиной стали посты в Telegram, через которые, как установили силовики, вёлся сбор средств для структур, работающих в интересах спецслужб Украины.

Арестованному 2005 год рождения, он находится под стражей.