Сочинцу дали 16 лет колонии за передачу Киеву данных о ПВО и аэропорте

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Сочи, который передал членом запрещённой в России украинской террористической организации данные о ПВО и аэропорте города-курорта. Об этом журналистам рассказал представитель судя. Андрей Мирошников проведёт в колонии следующие 16 лет, он полностью признал вину.

По указанию куратора осуждённый сфотографировал объекты противовоздушной обороны и аэродромного радиолокационного комплекса. Фото Мирошников передал представителю организации. Мужчину признали виновным по статьям «Участие в террористической организации» и «Государственная измена». Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух иностранцев, подорвавших БПЛА на территории войсковой части. Диверсантов завербовали через Telegram, после чего они прибыли в Воронежскую область, забрали FPV-дроны с взрывчаткой и взорвали один из них. Возбуждено уголовное дело.