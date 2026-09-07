Россиянина приговорили к 22 годам за теракт в МФЦ в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Антона Кадыкова к 22 годам лишения свободы за теракт в здании МФЦ в Приморске Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Кадыкова виновным в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обращении со взрывчаткой и совершении террористического акта.

По материалам дела, в октябре 2024 года мужчина добровольно вступил в террористическое сообщество. С этого момента и до февраля 2025 года он следил за начальником отдела МФЦ, где работал охранником, и передавал собранные сведения другим участникам сообщества.

20 февраля 2025 года Кадыков забрал из тайника самодельное взрывное устройство и доставил его в Приморск. После этого, согласно материалам суда, он изучил инструкцию по обращению с СВУ, установил взрывное устройство под навесным потолком над рабочим местом потерпевшего и привёл его в действие дистанционно.

В результате взрыва здание МФЦ получило повреждения. При этом сотрудника, на которого, по версии следствия, было направлено нападение, в момент взрыва в кабинете не оказалось.

Кадыкова задержали 23 февраля 2025 года по подозрению в совершении теракта. Суд признал его виновным и назначил 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые четыре года он должен провести в тюрьме. Кроме того, Кадыкову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Решение вынесено по совокупности предъявленных обвинений.

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