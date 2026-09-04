В Кузбассе парня и девушку отправили в СИЗО за подготовку теракта

Суд в Кемерове заключил под стражу парня и девушку, которые подозреваются в подготовке теракта в Кузбассе. Они пробудут в СИЗО до 2 ноября 2026 года, сообщил объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным следствия, молодые люди за денежное вознаграждение провели фото- и видеосъёмку здания одного из правоохранительных органов региона. Снятые материалы они передали через мессенджер представителю террористической организации для последующей организации взрыва в этом учреждении.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. <...> Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 02.11.2026 года», — уточняется в сообщении.

Ходатайства об аресте в Центральный районный суд Кемерова направил следователь УФСБ России по Кемеровской области, уточнили в пресс-службе. Сбор материалов для закрепления доказательной базы продолжается.

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