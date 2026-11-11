Подруга снимала расправу на видео: Бастрыкин вмешался в дело о поножовщине под Омском
Бастрыкин потребовал доклад о нападении студентки с ножом на девушку под Омском
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В Омской области 19-летняя студентка напала с ножом на 17-летнюю знакомую, а её подруга снимала происходящее на телефон. Пострадавшую госпитализировали, а нападавшую отправили под стражу. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство несовершеннолетней.
Нападение произошло 9 ноября в рабочем посёлке Большеречье. По данным региональной прокуратуры, обе девушки учились в одном техникуме. Между ними возник конфликт на почве личной неприязни.
По версии следствия, старшая студентка обманом выманила 17-летнюю знакомую в безлюдное место. На встречу она пришла с кухонным ножом и подругой, которая вместо того, чтобы вмешаться, начала снимать нападение на мобильный телефон.
Девушка нанесла несовершеннолетней несколько ножевых ранений. Крики услышали прохожие и вызвали полицию. Нападавшая попыталась скрыться, однако вскоре её задержали у родственников. По информации прокуратуры, обвиняемая признала свою вину.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. В отношении 19-летней жительницы региона расследуется уголовное дело о покушении на убийство. Суд заключил её под стражу.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.
Ранее Life.ru сообщал о другом нападении на несовершеннолетнюю в Омске. Тогда 17-летний школьник жестоко избил девушку, причинив ей тяжёлые травмы. Расследование также привлекло внимание главы Следственного комитета.
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