В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, который, предположительно, убил собственных родителей и спрятал их останки в морозильной камере. О преступлении он, по данным Telegram-канала Mash, сам сообщил правоохранителям, после чего скрылся.

Трагедия произошла в Северном жилом массиве города. Мужчина и женщина перестали выходить на связь около недели назад, а их обеспокоенные родственники сообщили о пропаже семейной пары.

По информации Mash, 11 ноября в полицию неожиданно позвонил сын пропавших. Во время разговора он признался в убийстве отца и матери и рассказал, где находятся их тела.

После звонка сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру на улице Орбитальной. Там они обнаружили останки погибших в морозильной камере.

Предполагаемый преступник к моменту прибытия полиции уже исчез, его местонахождение устанавливается. Соседи рассказали журналистам, что подозреваемый работал водителем и прежде не вызывал у окружающих опасений. Его описывают как доброжелательного человека, который вежливо общался с местными жителями и нередко оставлял чаевые сотрудникам ближайшей парикмахерской.

Обстоятельства предполагаемого двойного убийства пока известны только из сообщения Mash. Официального подтверждения изложенной версии от Следственного комитета или МВД на момент подготовки материала найти не удалось.