В Ростове-на-Дону простились с 41-летним Андреем и 40-летней Русланой Сухаревичами, которых убили после конфликта на парковке жилого комплекса. Проводить многодетных родителей в последний путь пришли более 200 человек. На кладбище дежурили медики, поскольку нескольким родственникам погибших понадобилась помощь. Подробности сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Похороны состоялись 5 ноября на Ростовском кладбище в селе Большие Салы. Небольшая часовня не смогла вместить всех желающих попрощаться с супругами. У могил собралось множество людей, а место захоронения оказалось усыпано цветами и траурными венками.

На церемонии присутствовали трое детей погибших — 15-летняя дочь, десятилетний сын и восьмилетняя девочка. Супругов хоронили в закрытых гробах, поэтому дети не смогли в последний раз увидеть лица родителей.

Особенно тяжело прощание перенесла старшая дочь Андрея и Русланы. Когда рабочие закончили засыпать могилы землёй и установили кресты, девочка опустилась рядом с захоронением и долго плакала, не в силах остановиться.

Не смогли сдержать эмоций и взрослые. На кладбище дежурила скорая помощь, к медикам обращались матери и сёстры погибших. Пожилых родственников поддерживали близкие, которые буквально держали их за руки на протяжении церемонии.

Трагедия произошла 30 октября возле жилого комплекса «Екатерининский». По версии следствия, между супругами и 26-летним соседом возник конфликт. Мужчина силой посадил Андрея и Руслану в их автомобиль и увёз. Позднее тела супругов с признаками насильственной смерти обнаружили в Аксайском районе Ростовской области.

Предполагаемого преступника задержали 1 ноября. Суд отправил его под стражу до 30 декабря. Уголовное дело расследуют по статьям о похищении людей и убийстве двух человек. Следственные действия продолжаются.

Сейчас трое осиротевших детей находятся у бабушки по материнской линии, которая оформила временную опеку. Другие родственники также готовы заботиться о них. Семья планирует привлечь психологов, чтобы помочь детям пережить потерю родителей.