Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу 26-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и жестоком убийстве семейной пары. По версии следствия, мужчина расправился с супругами после конфликта на почве личной неприязни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Кадры из суда. Видео © Telegram / Ростовский Следком

По ходатайству следователя фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 30 декабря 2026 года.

«По ходатайству следователя регионального СК России судом в отношении 26-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в похищении и убийстве двух человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 30 октября между подозреваемым и семейной парой произошла ссора. Мужчина якобы силой посадил супругов в автомобиль «Лада Веста» и увёз в неизвестном направлении.

Впоследствии, как считают следователи, он нанёс обоим многочисленные удары колюще-режущим предметом. От полученных ранений мужчина и женщина скончались.

Тела погибших с признаками насильственной смерти и расчленения обнаружили 1 ноября в Аксайском районе Ростовской области. Подозреваемого удалось установить и задержать после изучения записей камер видеонаблюдения и опроса очевидцев.

Уголовное дело расследуется по статьям о похищении человека и убийстве двух лиц, сопряжённом с похищением. Следственные действия продолжаются, обстоятельства преступления устанавливаются.