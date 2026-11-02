В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении супругов
Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу 26-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и жестоком убийстве семейной пары. По версии следствия, мужчина расправился с супругами после конфликта на почве личной неприязни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Кадры из суда. Видео © Telegram / Ростовский Следком
По ходатайству следователя фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 30 декабря 2026 года.
«По ходатайству следователя регионального СК России судом в отношении 26-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в похищении и убийстве двух человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 30 октября между подозреваемым и семейной парой произошла ссора. Мужчина якобы силой посадил супругов в автомобиль «Лада Веста» и увёз в неизвестном направлении.
Впоследствии, как считают следователи, он нанёс обоим многочисленные удары колюще-режущим предметом. От полученных ранений мужчина и женщина скончались.
Тела погибших с признаками насильственной смерти и расчленения обнаружили 1 ноября в Аксайском районе Ростовской области. Подозреваемого удалось установить и задержать после изучения записей камер видеонаблюдения и опроса очевидцев.
Уголовное дело расследуется по статьям о похищении человека и убийстве двух лиц, сопряжённом с похищением. Следственные действия продолжаются, обстоятельства преступления устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал о задержании подозреваемого в убийстве многодетных супругов в Ростовской области. По предварительным данным, мужчина и женщина воспитывали троих детей. Супругов похитили после конфликта возле жилого комплекса, а позднее их тела обнаружили в Аксайском районе.
Обложка © Telegram / Ростовский Следком