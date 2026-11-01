В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве многодетных супругов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Ростовской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве супружеской пары. О завершении поисков сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина 2000 г. р. насильно затолкал гражданина 1985 г.р. и его супругу 1986 г.р. в принадлежащий им автомобиль «Лада Веста» и на нем увез в неизвестном направлении. Впоследствии были обнаружена машина, а также тела супругов с колото-резаными ранами», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и передали его следователям регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, сопряжённом с похищением.
Ранее Life.ru рассказывал о первых обстоятельствах трагедии. Еонфликт произошёл на парковке ростовского ЖК «Екатерининский». Свидетелем нападения стал один из детей потерпевших. Всего в семье воспитывались трое несовершеннолетних. Позднее останки мужчины и женщины обнаружили в Аксайском районе. Установить личность предполагаемого преступника помогли записи камер видеонаблюдения и показания очевидцев.