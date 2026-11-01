В Ростовской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве супружеской пары. О завершении поисков сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина 2000 г. р. насильно затолкал гражданина 1985 г.р. и его супругу 1986 г.р. в принадлежащий им автомобиль «Лада Веста» и на нем увез в неизвестном направлении. Впоследствии были обнаружена машина, а также тела супругов с колото-резаными ранами», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и передали его следователям регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, сопряжённом с похищением.