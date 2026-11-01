В Ростове-на-Дону трое детей остались без родителей после расправы над супружеской парой. Мужчину и женщину силой затолкали в их собственную машину и увезли с парковки жилого комплекса. Похищение произошло на глазах у одного из детей, сообщает SHOT. Подозреваемого в убийстве уже задержали, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всё произошло вечером 30 октября возле ЖК «Екатерининский». Между супругами Андреем и Русланой и 26-летним мужчиной вспыхнула ссора. Конфликт перерос в нападение: злоумышленник избил пару, усадил в «Ладу Весту» и скрылся вместе с ними.

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Позже полицейские обнаружили тела супругов с колото-резаными ранами. По данным SHOT, мужчина нанёс обоим многочисленные удары ножом, после чего тела расчленили и вывезли в Аксайский район.

На след предполагаемого убийцы правоохранители вышли благодаря записям камер наблюдения и показаниям очевидцев. Задержанного передали следователям регионального СК. По информации SHOT, возбуждены уголовные дела об убийстве двух человек и похищении людей.

Ранее Life.ru сообщал о задержании бывшего полицейского, подозреваемого в убийстве трёх родственников супруги в Таганроге. Жертвами преступления стали тесть, тёща и бабушка жены мужчины. Самого подозреваемого разыскали в Ростове-на-Дону.