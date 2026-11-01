Правоохранители Объединённых Арабских Эмиратов смогли установить личности предполагаемых убийц российского криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны благодаря камерам видеонаблюдения. Записи позволили практически полностью восстановить маршрут передвижения жертв и подозреваемых. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

По словам следователя, первым тревогу после исчезновения супругов забил юрист бизнесмена. Он знал, что в ближайшие дни с Новака должны были снять ограничения на выезд из ОАЭ, поэтому версия о внезапном отъезде семьи из-за долгов вызвала у него сомнения.

«Юрист обратился в полицию, а арабские правоохранители, в свою очередь, смогли почти полностью восстановить по камерам видеонаблюдения маршрут Новака, фигурантов и установить их личности», — сообщил Яшков.

Полученные материалы правоохранители ОАЭ передали российским коллегам. Благодаря этой информации следователи смогли установить местонахождение подозреваемых и задержать их после возвращения в Россию.

По уголовному делу были арестованы трое мужчин: Юрий Шарыпов, Владимир Далекин и бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт. По версии следствия, они причастны к организации похищения и убийства супружеской пары.

Расследование показало, что преступление готовилось почти полгода. Злоумышленники рассматривали несколько способов расправы над предпринимателем. В частности, обсуждалось отравление: предполагаемый заказчик передал исполнителям шприц с ядовитым веществом. Однако после испытания на животном от этого варианта отказались.

Ещё одним сценарием была инсценировка утопления Новака в океане, когда он проживал в Таиланде. В конечном итоге, по данным следствия, преступники решили заманить бизнесмена и его супругу на встречу с предполагаемым инвестором. Супругов доставили на виллу в ОАЭ, где убили, а тела закопали в пустыне.

Между тем расследование продолжается уже без одного из обвиняемых. Владимир Далекин скончался 16 сентября 2026 года в больнице Санкт-Петербурга после продолжительной болезни. О его смерти стало известно 16 октября. Следственные действия в отношении Юрия Шарыпова завершены, материалы готовятся к передаче в суд.

Ранее Life.ru рассказывал, как обвиняемые в убийстве супругов Новак устроили вечеринку на вилле после расправы. По данным следствия, участники преступления попытались таким образом скрыть следы произошедшего. Следователи также установили, что подготовка убийства началась ещё весной 2025 года.