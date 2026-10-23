Шприц с ядом и утопление в океане: СК раскрыл первоначальные планы убийц криптобизнесмена Новака
Убийцы криптобизнесмена Новака планировали отравить его ядом
Роман Новак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / t0r
Обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ первоначально собирались отравить мужчину. Заказчик преступления даже передал исполнителям шприц с ядом, однако испытание вещества провалилось. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Юрий Яшков.
«Как установило следствие, обвиняемые рассматривали несколько вариантов совершения убийства, в том числе они планировали отравить Новака», — сообщил представитель ведомства.
По его словам, злоумышленники проверили полученный яд на животном, но вещество не подействовало. После этого от идеи отравления отказались. Следствие также установило, что фигуранты рассматривали возможность инсценировать утопление бизнесмена в океане, когда тот проживал в Таиланде.
Ранее Life.ru публиковал признания Владимира Далекина о подготовке нападения на супругов Новак. По его словам, участники преступления несколько раз приезжали в Дубай, чтобы следить за передвижениями бизнесмена. Предполагаемый заказчик выделял на организацию поездок крупные суммы, а расходы могли достигать десяти тысяч долларов. Супругов заманили на встречу под предлогом сделки с потенциальным инвестором. После убийства их тела расчленили и спрятали в пустыне. В январе 2026 года останки Романа Новака и его жены доставили в Петербург, а спустя несколько месяцев супругов похоронили вместе на Смоленском кладбище
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