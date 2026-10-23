Шприц с ядом и утопление в океане: СК раскрыл первоначальные планы убийц криптобизнесмена Новака

Обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ первоначально собирались отравить мужчину. Заказчик преступления даже передал исполнителям шприц с ядом, однако испытание вещества провалилось. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Юрий Яшков.

«Как установило следствие, обвиняемые рассматривали несколько вариантов совершения убийства, в том числе они планировали отравить Новака», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, злоумышленники проверили полученный яд на животном, но вещество не подействовало. После этого от идеи отравления отказались. Следствие также установило, что фигуранты рассматривали возможность инсценировать утопление бизнесмена в океане, когда тот проживал в Таиланде.