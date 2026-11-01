Супругов с тремя детьми из Ростовской области убили из-за конфликта на парковке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ссора из-за парковочного места стала поводом для жестокой расправы над супругами в Ростовской области. По данным Telegram-канала SHOT, 41-летний Андрей и 40-летняя Руслана повздорили с 26-летним местным жителем возле жилого комплекса «Екатерининский» в Ростове-на-Дону. Бытовой конфликт закончился похищением и убийством пары.
По информации канала, мужчина избил супругов, силой усадил их в семейную Lada Vesta и увёз в соседний Аксайский район. Расстояние составило не менее 30 километров.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области пропала многодетная супружеская пара — 41-летний Андрей и 40-летняя Руслана. По предварительным данным, супругов похитили, после чего вывезли в Аксайский район. Там мужчину и женщину убили, нанеся им множественные ножевые ранения. Позднее тела расчленили и вывезли. Одним из свидетелей нападения стал ребёнок погибших. В семье воспитывались трое детей.