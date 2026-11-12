49-летнего Виталия Шатилова, подозреваемого в убийстве и расчленении собственных родителей в Ростове-на-Донузадержали в Макеевке (Донецкая Народная Республика). Как сообщает Mash, преступник скрывался после обнаружения останков пожилой пары в квартире на улице Орбитальной.

По поступившей информации, после предполагаемого убийства Шатилов несколько дней жил в гостинице, затем вернулся в родительскую квартиру, спрятал останки и скрылся.

Погибшие супруги, 74-летний Вячеслав и 73-летняя Люся Шатиловы, перестали выходить на связь ещё в сентябре. Однако родственники обратились в полицию только в начале ноября. До этого сын убеждал близких, что родители отправились отдыхать в Крым. Останки женщины обнаружили в морозильной камере на балконе квартиры, а мужчины — в гараже возле дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек.

Как ранее писал Life.ru, Шатилов ранее уже был судим за убийства. В 2003 году он получил 12 лет лишения свободы, а в 2016-м участвовал в убийстве собственной тёщи. Тогда женщину задушили в квартире, после чего вывезли тело на кладбище в хуторе Щепкин Аксайского района. За это преступление и разбой мужчину приговорили к 22 годам колонии особого режима. При каких обстоятельствах он впоследствии вышел на свободу, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что останки убитых супругов в Ростове могли пролежать спрятанными около полутора месяцев. После обнаружения тел следователи организовали розыск сына погибших.